AFP: в результате стрельбы в Стокгольме погиб подросток
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на AFP.
«Подросток скончался от полученных ранений», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ещё три человека пострадали и были госпитализированы. По данным агентства, менее чем через час после стрельбы полиция арестовала двух мужчин после автомобильной погони к югу от Стокгольма.
Днём ранее девять человек пострадали в результате стрельбы в Сан-Франциско.
Несколько дней назад семь человек пострадали при стрельбе в университете в Вирджинии.