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AFP: в результате стрельбы в Стокгольме погиб подросток

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В результате стрельбы, произошедшей в столице Швеции Стокгольме, погиб 15-летний мальчик.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на AFP.

«Подросток скончался от полученных ранений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ещё три человека пострадали и были госпитализированы. По данным агентства, менее чем через час после стрельбы полиция арестовала двух мужчин после автомобильной погони к югу от Стокгольма.

Днём ранее девять человек пострадали в результате стрельбы в Сан-Франциско.

Несколько дней назад семь человек пострадали при стрельбе в университете в Вирджинии.

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