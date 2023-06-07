Семь человек пострадали при стрельбе в университете в Вирджинии

Семь человек могли получить ранения в результате стрельбы в Университете Содружества Вирджинии

По данным источников телеканала NBC, инцидент произошёл неподалёку от театра Altria, где проходил выпускной старшей школы.

«В общей сложности семь человек были застрелены, трое получили опасные для жизни ранения, а четверо — неопасные для жизни травмы», — говорится в сообщении со ссылкой на и.о. начальника полиции Рика Эдвардса.

В результате стрельбы в городе Чикаго, штат Иллинойс, 4 июня погибла женщина, ещё шесть человек пострадали.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в городе Холливуд в американском штате Флорида пострадали девять человек, в том числе несовершеннолетние.