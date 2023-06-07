Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Семь человек пострадали при стрельбе в университете в Вирджинии

Короткая ссылка
Семь человек могли получить ранения в результате стрельбы в Университете Содружества Вирджинии

По данным источников телеканала NBC, инцидент произошёл неподалёку от театра Altria, где проходил выпускной старшей школы.

«В общей сложности семь человек были застрелены, трое получили опасные для жизни ранения, а четверо — неопасные для жизни травмы», — говорится в сообщении со ссылкой на и.о. начальника полиции Рика Эдвардса.

В результате стрельбы в городе Чикаго, штат Иллинойс, 4 июня погибла женщина, ещё шесть человек пострадали.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в городе Холливуд в американском штате Флорида пострадали девять человек, в том числе несовершеннолетние.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить