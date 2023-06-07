Семь человек пострадали при стрельбе в университете в Вирджинии
По данным источников телеканала NBC, инцидент произошёл неподалёку от театра Altria, где проходил выпускной старшей школы.
«В общей сложности семь человек были застрелены, трое получили опасные для жизни ранения, а четверо — неопасные для жизни травмы», — говорится в сообщении со ссылкой на и.о. начальника полиции Рика Эдвардса.
В результате стрельбы в городе Чикаго, штат Иллинойс, 4 июня погибла женщина, ещё шесть человек пострадали.
Ранее стало известно, что в результате стрельбы в городе Холливуд в американском штате Флорида пострадали девять человек, в том числе несовершеннолетние.