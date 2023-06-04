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ABC7: один человек погиб и шестеро пострадали при стрельбе в американском Чикаго

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В результате стрельбы в городе Чикаго, штат Иллинойс, погибла женщина, ещё шесть человек пострадали. Об этом сообщил телеканал ABC7 со ссылкой на полицию.
ABC7: один человек погиб и шестеро пострадали при стрельбе в американском Чикаго
  • Gettyimages.ru

«25-летняя женщина была убита и ещё шесть человек ранены в результате стрельбы в районе Остин в воскресенье утром», — отмечается в тексте.

По сообщениям правоохранительных органов, ЧП произошло во время собрания людей по случаю четвёртой годовщины со дня смерти мужчины в ДТП.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в городе Холливуд в американском штате Флорида пострадали девять человек, в том числе несовершеннолетние.

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