ABC7: один человек погиб и шестеро пострадали при стрельбе в американском Чикаго
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«25-летняя женщина была убита и ещё шесть человек ранены в результате стрельбы в районе Остин в воскресенье утром», — отмечается в тексте.
По сообщениям правоохранительных органов, ЧП произошло во время собрания людей по случаю четвёртой годовщины со дня смерти мужчины в ДТП.
Ранее стало известно, что в результате стрельбы в городе Холливуд в американском штате Флорида пострадали девять человек, в том числе несовершеннолетние.