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Al Araby: президент Алжира Теббун посетит Россию с официальным визитом 14—16 июня

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Президент Алжира Абдельмаджид Теббун намерен посетить Россию с официальным визитом с 14 по 16 июня.
Al Araby: президент Алжира Теббун посетит Россию с официальным визитом 14—16 июня
  • AP

Об этом сообщила газета Al Araby Al Jadeed.

«Президент Теббун прибудет в Москву в следующую среду», — говорится в публикации.

По данным телеканала, Теббун встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Стороны намерены обсудить двусторонние отношения России и Алжира, отмечается в статье.

Ранее стало известно, что с запуском собственной платёжной системы вместо SWIFT Россия планирует увеличить в разы товарооборот с Алжиром.

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