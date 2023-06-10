Al Araby: президент Алжира Теббун посетит Россию с официальным визитом 14—16 июня
- AP
Об этом сообщила газета Al Araby Al Jadeed.
«Президент Теббун прибудет в Москву в следующую среду», — говорится в публикации.
По данным телеканала, Теббун встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Стороны намерены обсудить двусторонние отношения России и Алжира, отмечается в статье.
Ранее стало известно, что с запуском собственной платёжной системы вместо SWIFT Россия планирует увеличить в разы товарооборот с Алжиром.