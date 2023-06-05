МТПП: Россия после запуска своей платёжной системы намерена нарастить торговлю с Алжиром
Об этом заявил RT председатель комиссии Московской торгово-промышленной палаты по внешнеэкономическому сотрудничеству с с партнёрами в Алжире Дмитрий Шатунов.
«Если у нас получится создать независимую платёжную систему, то как минимум это облегчит работу нашим компаниям и алжирским компаниям у нас по экспорту-импорту. Как максимум мы получим увеличение товарооборота в разы», — заявил он.
Шатунов отметил, что сейчас товарооборот находится на уровне $3 млрд.
Ранее стало известно, что подготовка к визиту президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Россию продолжается.