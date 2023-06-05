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МТПП: Россия после запуска своей платёжной системы намерена нарастить торговлю с Алжиром

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С запуском собственной платёжной системы вместо SWIFT Россия планирует увеличить в разы товарооборот с Алжиром.

Об этом заявил RT председатель комиссии Московской торгово-промышленной палаты по внешнеэкономическому сотрудничеству с с партнёрами в Алжире Дмитрий Шатунов.

«Если у нас получится создать независимую платёжную систему, то как минимум это облегчит работу нашим компаниям и алжирским компаниям у нас по экспорту-импорту. Как максимум мы получим увеличение товарооборота в разы», — заявил он.

Шатунов отметил, что сейчас товарооборот находится на уровне $3 млрд.

Ранее стало известно, что подготовка к визиту президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Россию продолжается.

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