МТПП: Россия после запуска своей платёжной системы намерена нарастить торговлю с Алжиром

С запуском собственной платёжной системы вместо SWIFT Россия планирует увеличить в разы товарооборот с Алжиром.

Об этом заявил RT председатель комиссии Московской торгово-промышленной палаты по внешнеэкономическому сотрудничеству с с партнёрами в Алжире Дмитрий Шатунов.

«Если у нас получится создать независимую платёжную систему, то как минимум это облегчит работу нашим компаниям и алжирским компаниям у нас по экспорту-импорту. Как максимум мы получим увеличение товарооборота в разы», — заявил он.

Шатунов отметил, что сейчас товарооборот находится на уровне $3 млрд.

Ранее стало известно, что подготовка к визиту президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Россию продолжается.