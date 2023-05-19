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В посольстве сообщили, что продолжается подготовка к визиту президента Алжира в Москву

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Подготовка к визиту президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Россию продолжается.
В посольстве сообщили, что продолжается подготовка к визиту президента Алжира в Москву
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил пресс-атташе российского посольства в Алжире Сергей Климов.

«Обе стороны продолжают подготовку к визиту, но на данный момент мы не можем говорить, что визит состоится в июне», — цитирует его РИА Новости.

Климов отметил, что дата визита пока не определена.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров заявил, что визит африканской миротворческой миссии по урегулированию на Украине в Москву прорабатывается.

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