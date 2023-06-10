Сенатор Цеков: в принятии решений Канада руководствуется ненавистью к России
- РИА Новости
Сенатор отметил, что руководители Канады на протяжении многих лет руководствовались ненавистью к России.
«Я бы сказал, что канадцы по отношению к России в чём-то схожи с поляками и прибалтами. Ненависть у них зашкаливает, и они в принципе не задумываются над теми решениями, которые они принимают. Они особо не думают о последствиях, когда надо во вред России принять решение», — добавил Цеков.
Собеседник RT подчеркнул, что память о решениях Канады сохранится.
«Это, безусловно, скажется на отношениях России с Канадой. Данная тема будет присутствовать в наших отношениях многие годы. Я скажу, что, если когда-то нормализуются отношения между Россией и Канадой, Канада компенсирует весь материальный ущерб, который она сегодня наносит России. Канада просто должна знать, что мы об этих решениях не забудем», — заключил сенатор.
Ранее Трюдо заявил, что канадские власти намерены конфисковать российский самолёт Ан-124 и передать его Украине.
Посол России в Оттаве Олег Степанов подчеркнул, что подобное решение является воровством.