Сенатор Цеков: в принятии решений Канада руководствуется ненавистью к России

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о конфискации российского самолёта Ан-124 и передаче его Украине.

Сенатор отметил, что руководители Канады на протяжении многих лет руководствовались ненавистью к России.

«Я бы сказал, что канадцы по отношению к России в чём-то схожи с поляками и прибалтами. Ненависть у них зашкаливает, и они в принципе не задумываются над теми решениями, которые они принимают. Они особо не думают о последствиях, когда надо во вред России принять решение», — добавил Цеков.

Собеседник RT подчеркнул, что память о решениях Канады сохранится.

«Это, безусловно, скажется на отношениях России с Канадой. Данная тема будет присутствовать в наших отношениях многие годы. Я скажу, что, если когда-то нормализуются отношения между Россией и Канадой, Канада компенсирует весь материальный ущерб, который она сегодня наносит России. Канада просто должна знать, что мы об этих решениях не забудем», — заключил сенатор.

Ранее Трюдо заявил, что канадские власти намерены конфисковать российский самолёт Ан-124 и передать его Украине.

Посол России в Оттаве Олег Степанов подчеркнул, что подобное решение является воровством.