Трюдо объявил о конфискации российского самолёта Ан-124 и процессе передачи его Украине
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные агентства Reuters.
«Трюдо также сообщил... что Канада конфисковала принадлежащий России грузовой самолёт «Антонов»... и начала процесс передачи самолёта Украине», — говорится в публикации.
Отмечается, что российский грузовой самолёт находится в Канаде с прошлого года.
В апреле украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Канада передаст Украине российский самолёт Ан-124.