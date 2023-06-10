Трюдо объявил о конфискации российского самолёта Ан-124 и процессе передачи его Украине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадские власти намерены конфисковать российский самолёт Ан-124 и передать его Украине.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные агентства Reuters.

«Трюдо также сообщил... что Канада конфисковала принадлежащий России грузовой самолёт «Антонов»... и начала процесс передачи самолёта Украине», — говорится в публикации.

Отмечается, что российский грузовой самолёт находится в Канаде с прошлого года.

В апреле украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Канада передаст Украине российский самолёт Ан-124.