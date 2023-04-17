Премьер Украины Шмыгаль заявил, что Канада передаст Киеву российский Ан-124
«Готовимся к конфискации самолёта Ан-124 и других активов агрессора в Канаде и передаче в пользу Украины», — написал он в Facebook*.
Ранее сообщалось, что германское правительство разрешило Польше поставить Украине истребители, которые ранее были переданы Варшаве из запасов бывшей ГДР.
Речь идёт о пяти истребителях МиГ-29, которые стояли на вооружении ГДР, а после воссоединения Германии были проданы в 2002 году Польше.
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