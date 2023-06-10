Володин: страны Евросоюза воюют против России

Страны Евросоюза воюют против России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Страны Евросоюза воюют против нашей страны», — написал он в Telegram.

Володин отметил, что военная техника и оружие стран ЕС используются для терактов на территории России.

«При этом лидеры европейских государств делают вид, что не имеют к этому никакого отношения», — заключил Володин.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны — члены НАТО на встрече на высшем уровне в июле в Вильнюсе договорятся об активизации помощи Украине.