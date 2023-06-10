Около десяти тысяч человек эвакуируют из-за угрозы извержения вулкана на Филиппинах
Об этом информирует местный телеканал GMA.
«Власти начали эвакуацию 2,4 тыс. семей..., проживающих в четырёхкилометровой зоне постоянной опасности вулкана Майон», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае повышения уровня опасности будет эвакуировано дополнительно 16 тыс. человек.
В конце мая в Мексике аэропорт города Пуэбла приостановил работу из-за вулканического пепла.
В апреле в районе вулкана Шивелуч на Камчатке за сутки произошло 15 подземных толчков.