Около десяти тысяч человек эвакуируют из-за угрозы извержения вулкана на Филиппинах

Власти провинции Албай на филиппинском острове Лусон начали эвакуацию десяти тысяч человек после объявления провинции зоной стихийного бедствия из-за угрозы извержения вулкана Майон.

Об этом информирует местный телеканал GMA. «Власти начали эвакуацию 2,4 тыс. семей..., проживающих в четырёхкилометровой зоне постоянной опасности вулкана Майон», — говорится в сообщении. Отмечается, что в случае повышения уровня опасности будет эвакуировано дополнительно 16 тыс. человек. В конце мая в Мексике аэропорт города Пуэбла приостановил работу из-за вулканического пепла. В апреле в районе вулкана Шивелуч на Камчатке за сутки произошло 15 подземных толчков.