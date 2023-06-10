Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Около десяти тысяч человек эвакуируют из-за угрозы извержения вулкана на Филиппинах

Короткая ссылка
Власти провинции Албай на филиппинском острове Лусон начали эвакуацию десяти тысяч человек после объявления провинции зоной стихийного бедствия из-за угрозы извержения вулкана Майон.

Об этом информирует местный телеканал GMA.

«Власти начали эвакуацию 2,4 тыс. семей..., проживающих в четырёхкилометровой зоне постоянной опасности вулкана Майон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае повышения уровня опасности будет эвакуировано дополнительно 16 тыс. человек.

В конце мая в Мексике аэропорт города Пуэбла приостановил работу из-за вулканического пепла.

В апреле в районе вулкана Шивелуч на Камчатке за сутки произошло 15 подземных толчков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить