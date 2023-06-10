В Сомали в результате взрыва снаряда погибли 27 человек

По меньшей мере 27 человек погибли, 53 пострадали при детонации неразорвавшегося снаряда на юге Сомали.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на местное агентство SONNA.

«Число погибших в деревне Мурале возросло до 27 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошёл в регионе Нижняя Шабелле. По данным агентства, большинство погибших — дети.

Ранее президент Уганды Йовери Мусевени заявил, что в результате нападения боевиков радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» на военную базу Переходной миссии Африканского союза в Сомали погибли 54 военных.