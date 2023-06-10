В Сомали в результате взрыва снаряда погибли 27 человек
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на местное агентство SONNA.
«Число погибших в деревне Мурале возросло до 27 человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошёл в регионе Нижняя Шабелле. По данным агентства, большинство погибших — дети.
Ранее президент Уганды Йовери Мусевени заявил, что в результате нападения боевиков радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» на военную базу Переходной миссии Африканского союза в Сомали погибли 54 военных.