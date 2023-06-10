Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Сомали в результате взрыва снаряда погибли 27 человек

Короткая ссылка
По меньшей мере 27 человек погибли, 53 пострадали при детонации неразорвавшегося снаряда на юге Сомали.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на местное агентство SONNA.

«Число погибших в деревне Мурале возросло до 27 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошёл в регионе Нижняя Шабелле. По данным агентства, большинство погибших — дети.

Ранее президент Уганды Йовери Мусевени заявил, что в результате нападения боевиков радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» на военную базу Переходной миссии Африканского союза в Сомали погибли 54 военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить