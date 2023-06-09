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НАТО призвало Россию пересмотреть решение о выходе из ДОВСЕ

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НАТО призвало Россию пересмотреть решение о выходе из Договора об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ), говорится в заявлении альянса.
НАТО призвало Россию пересмотреть решение о выходе из ДОВСЕ
  • РИА Новости

«Союзники настоятельно призывают Россию соблюдать свои обязательства и обязанности, использовать остающееся до выхода время для пересмотра своего решения», — говорится в заявлении.

Ранее в российском МИД сообщили, что Россия уведомила все страны-участники Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) о решении выйти из него, это произойдёт 7 ноября.

ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновлённый вариант договора.

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