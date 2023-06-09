Вице-премьер Венгрии сообщил о передаче Россией 11 украинских военных из Закарпатья
Об этом в интервью новостному порталу ATV заявил заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен, принимавший участие в данной акции.
«Акция была проведена в духе христианского милосердия. Это был жест Русской православной церкви по отношению к Венгрии», — передаёт его слова ТАСС.
Он «координировал перевозку 11 закарпатских военнопленных в Венгрию».
Ранее в РПЦ сообщили о передаче украинских военнопленных закарпатского происхождения Венгрии при участии Русской православной церкви по просьбе венгерской стороны.