Вице-премьер Венгрии сообщил о передаче Россией 11 украинских военных из Закарпатья

Россия передала Венгрии 11 украинских военнослужащих из Закарпатья, которые оказались в плену во время боевых действий на Украине.

Об этом в интервью новостному порталу ATV заявил заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен, принимавший участие в данной акции.

«Акция была проведена в духе христианского милосердия. Это был жест Русской православной церкви по отношению к Венгрии», — передаёт его слова ТАСС.

Он «координировал перевозку 11 закарпатских военнопленных в Венгрию».

Ранее в РПЦ сообщили о передаче украинских военнопленных закарпатского происхождения Венгрии при участии Русской православной церкви по просьбе венгерской стороны.