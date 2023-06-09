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Стороны конфликта в Судане договорились ввести режим прекращения огня на сутки

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Армия и силы быстрого реагирования Судана достигли соглашения о введении режима прекращения огня на 24 часа с 10 июня.
Стороны конфликта в Судане договорились ввести режим прекращения огня на сутки
  • AP

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Саудовской Аравии.

«Саудовская Аравия и США объявляют, что представители вооружённых сил и сил быстрого реагирования достигли соглашения о прекращении огня во всех частях Судана сроком на 24 часа начиная с 06:00 (07:00 мск) 10 июня 2023 года», — говорится в заявлении в Twitter.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённые Штаты вводят экономические и визовые санкции против Судана из-за насилия в стране.

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