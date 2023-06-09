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В Женеве начались переговоры России и ООН по зерновой сделке

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Глава российской делегации, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и глава делегации ООН, генсек ЮНКТАД Ребекка Гринспен начали переговоры по зерновой сделке в Женеве.
В Женеве начались переговоры России и ООН по зерновой сделке
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы постпредства России при ООН в Женеве.

Отмечается, что будут проведены консультации по реализации меморандума о взаимопонимании между Россией и ООН по продвижению российских продовольственных товаров и удобрений на мировые рынки.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин, заявил что Украина выдвигает различного рода требования для реализации зерновой сделки и тем самым уже завела ситуацию в тупик.

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