В Женеве начались переговоры России и ООН по зерновой сделке
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы постпредства России при ООН в Женеве.
Отмечается, что будут проведены консультации по реализации меморандума о взаимопонимании между Россией и ООН по продвижению российских продовольственных товаров и удобрений на мировые рынки.
Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин, заявил что Украина выдвигает различного рода требования для реализации зерновой сделки и тем самым уже завела ситуацию в тупик.