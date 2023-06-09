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Власти Швеции допустили размещение войск НАТО в стране до её присоединения к альянсу

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Власти Швеции могут дать разрешение на размещение войск НАТО на территории страны до её присоединения к альянсу.
Власти Швеции допустили размещение войск НАТО в стране до её присоединения к альянсу
  • РИА Новости

Об этом говорится в статье премьер-министра страны Ульфа Кристерссона и министра оборона Пола Йонсона для издания Dagens Nyheter.

«Правительство решило, что шведские Вооружённые силы могут проводить подготовительные мероприятия совместно с НАТО и странами альянса, чтобы обеспечить возможность проведения совместных операций в будущем… Подготовка может заключаться во временном базировании иностранной техники и персонала на территории Швеции», — отмечается в статье.

В материале подчёркивается, что данное решение даёт чёткий сигнал России и укрепляет обороноспособность Швеции.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия усилит охрану рубежей на северо-западе страны из-за расширения НАТО.

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