Власти Швеции допустили размещение войск НАТО в стране до её присоединения к альянсу
- РИА Новости
Об этом говорится в статье премьер-министра страны Ульфа Кристерссона и министра оборона Пола Йонсона для издания Dagens Nyheter.
«Правительство решило, что шведские Вооружённые силы могут проводить подготовительные мероприятия совместно с НАТО и странами альянса, чтобы обеспечить возможность проведения совместных операций в будущем… Подготовка может заключаться во временном базировании иностранной техники и персонала на территории Швеции», — отмечается в статье.
В материале подчёркивается, что данное решение даёт чёткий сигнал России и укрепляет обороноспособность Швеции.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия усилит охрану рубежей на северо-западе страны из-за расширения НАТО.