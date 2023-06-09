СМИ: мать погибшего после нападения акулы россиянина госпитализировали в Подмосковье

Мать россиянина, погибшего вследствие нападения акулы в египетском городе Хургада, госпитализировали в Подмосковье.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на источник, мужчина приехал в Египет из Балашихи.

Его мать после известия о гибели сына госпитализировали. Соседи рассказали, что женщина плакала, узнав о случившемся.

«Он жил здесь с девушкой, но давно, год или два назад. Потом он уехал, а родители остались. Он только в гости приходил», — отметил собеседник канала.

Ранее сообщалось о гибели человека после нападения акулы в районе пляжа Dream Beach в египетской Хургаде.