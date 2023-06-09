Глава Генштаба ВС России Герасимов провёл переговоры с китайским коллегой

Начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов провёл переговоры по видеосвязи с начальником Объединённого штаба Центрального военного совета КНР генерал-полковником Лю Чжэнли.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Начальник Генерального штаба Вооружённых сил... Валерий Герасимов провёл переговоры по видео-конференц-связи с начальником Объединённого штаба Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-полковником Лю Чжэнли», — говорится в сообщении.

Герасимов отметил, что координация усилий России и КНР способствует стабилизации обстановки в мире.

Ранее сообщалось, что ВКС России и ВВС Китая провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.