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МИД Турции: в Стамбуле 9 июня пройдут консультации ООН, стран ЕС и Великобритании

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МИД Турции сообщил о проведении региональных консультаций на высшем уровне в Стамбуле в пятницу, 9 июня, с участием ООН, ряда стран ЕС и Великобритании.
МИД Турции: в Стамбуле 9 июня пройдут консультации ООН, стран ЕС и Великобритании
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Региональные консультации с участием высокопоставленных чиновников из Франции, ФРГ, Италии, Испании, Великобритании, ЕС и ООН состоятся сегодня в Стамбуле», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что стороны обсудят «региональные и глобальные проблемы».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что договорился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом о проведении встречи со Швецией 12 июня.

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