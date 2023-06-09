МИД Турции: в Стамбуле 9 июня пройдут консультации ООН, стран ЕС и Великобритании
- Gettyimages.ru
- © Westend61
«Региональные консультации с участием высокопоставленных чиновников из Франции, ФРГ, Италии, Испании, Великобритании, ЕС и ООН состоятся сегодня в Стамбуле», — приводит сообщение РИА Новости.
Уточняется, что стороны обсудят «региональные и глобальные проблемы».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что договорился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом о проведении встречи со Швецией 12 июня.