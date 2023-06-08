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В офисе Генсека на обвинения Зеленского ответили, что ООН оказывает помощь на Украине

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Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на слова украинского президента Владимира Зеленского о бездействии организации подчеркнул, что ООН оказывает помощь жителям Украины.

Ранее Зеленский обвинил Международный комитет Красного Креста и ООН в «излишней дипломатичности» в ситуации с разрушением Каховской ГЭС.

«С первого дня мы отмечали всё, что мы там делаем. Наши коллеги физически присутствуют на месте», — цитирует Дюжаррика РИА Новости.

Он подчеркнул, что представители всемирной организации оказывают всю необходимую помощь жителям Украины.

Ранее сотрудники Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и других агентств всемирной организации прибыли в подконтрольный Киеву Херсон, где провели оценку ситуации на Каховской ГЭС.

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