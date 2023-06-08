Генерал Ходжес заявил, что ВСУ будут готовы «убить или пленить» всех россиян в Крыму

Экс-главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес в статье для газеты Telegraph заявил, что украинские войска будут готовы «убить или пленить» каждого россиянина в Крыму.

По его словам, «возвращение» Крыма является стратегической целью Украины, и самым лучшим способом добиться этого — заставить «выйти россиян без единого выстрела».

«Но, если им придётся убить или взять в плен каждого россиянина на полуострове, они это сделают», — приводит РИА Новости слова Ходжеса.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.