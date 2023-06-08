Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ состоится в Минске 19—20 июня
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«19—20 июня 2023 года в городе Минске пройдёт заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в повестку дня встречи включены вопросы состояния и перспектив развития международной и региональной обстановки, а также её влияния на безопасность государств — членов ОДКБ.
Ранее государственный секретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович сообщил, что Минск и Москва разработают план реализации направлений двустороннего сотрудничества в области международной информационной безопасности.