Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ состоится в Минске 19—20 июня

В Минске 19—20 июня состоится заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

«19—20 июня 2023 года в городе Минске пройдёт заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в повестку дня встречи включены вопросы состояния и перспектив развития международной и региональной обстановки, а также её влияния на безопасность государств — членов ОДКБ.

Ранее государственный секретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович сообщил, что Минск и Москва разработают план реализации направлений двустороннего сотрудничества в области международной информационной безопасности.