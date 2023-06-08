Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ состоится в Минске 19—20 июня

Короткая ссылка
В Минске 19—20 июня состоится заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.
Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ состоится в Минске 19—20 июня
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«19—20 июня 2023 года в городе Минске пройдёт заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в повестку дня встречи включены вопросы состояния и перспектив развития международной и региональной обстановки, а также её влияния на безопасность государств — членов ОДКБ.

Ранее государственный секретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович сообщил, что Минск и Москва разработают план реализации направлений двустороннего сотрудничества в области международной информационной безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить