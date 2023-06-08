Совбез России: страны ОДКБ намерены наращивать количество совместных учений
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата российского Совбеза.
Отмечается, что определены направления сотрудничества в военной, миграционной сферах и в информационном пространстве.
«Подчёркнута важность (планов. — RT) наращивать количество учений ОДКБ различного уровня, эффективно проводить операции «Нелегал», «Канал» и «Прокси», — сказано в заявлении.
Россию на заседании представлял секретарь Совбеза Николай Патрушев.
Ранее государственный секретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович сообщил, что Минск и Москва разработают план реализации направлений двустороннего сотрудничества в области международной информационной безопасности.