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Глава МИД Испании Альбарес избежал комментария о готовности Мадрида передать Киеву Patriot

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Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес не стал комментировать готовность Мадрида передать Киеву системы противоракетной обороны Patriot.
Глава МИД Испании Альбарес избежал комментария о готовности Мадрида передать Киеву Patriot
  • AP
  • © Virginia Mayo

Об этом пишет Europa Press.

При этом он отметил, что королевство поможет Украине в ликвидации последствий катастрофы, вызванной подрывом Каховской ГЭС.

«Испания ответит на потребности Украины перед лицом этой катастрофы, которая является гуманитарной и экологической катастрофой, которая повлияет на жизнь тысяч людей, которым придётся покинуть свои дома», — цитирует его РИА Новости.

23 мая министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что правительство королевства не может помочь Украине ни с передачей истребителей F-16, ни с обучением украинских пилотов на этих самолётах.

Она отметила, что у Мадрида нет «возможностей ни по поставкам, ни по обучению» на F-16.

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