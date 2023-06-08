Глава МИД Испании Альбарес избежал комментария о готовности Мадрида передать Киеву Patriot
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Об этом пишет Europa Press.
При этом он отметил, что королевство поможет Украине в ликвидации последствий катастрофы, вызванной подрывом Каховской ГЭС.
«Испания ответит на потребности Украины перед лицом этой катастрофы, которая является гуманитарной и экологической катастрофой, которая повлияет на жизнь тысяч людей, которым придётся покинуть свои дома», — цитирует его РИА Новости.
23 мая министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что правительство королевства не может помочь Украине ни с передачей истребителей F-16, ни с обучением украинских пилотов на этих самолётах.
Она отметила, что у Мадрида нет «возможностей ни по поставкам, ни по обучению» на F-16.