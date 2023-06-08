Глава МИД Испании Альбарес избежал комментария о готовности Мадрида передать Киеву Patriot

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес не стал комментировать готовность Мадрида передать Киеву системы противоракетной обороны Patriot.

Об этом пишет Europa Press.

При этом он отметил, что королевство поможет Украине в ликвидации последствий катастрофы, вызванной подрывом Каховской ГЭС.

«Испания ответит на потребности Украины перед лицом этой катастрофы, которая является гуманитарной и экологической катастрофой, которая повлияет на жизнь тысяч людей, которым придётся покинуть свои дома», — цитирует его РИА Новости.

23 мая министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что правительство королевства не может помочь Украине ни с передачей истребителей F-16, ни с обучением украинских пилотов на этих самолётах.

Она отметила, что у Мадрида нет «возможностей ни по поставкам, ни по обучению» на F-16.