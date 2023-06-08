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Мишустин назвал важным наличие независимого рейтингового агентства в рамках ЕАЭС

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что наличие независимого рейтингового агентства в рамках Евразийского экономического союза является очень важным.
Мишустин назвал важным наличие независимого рейтингового агентства в рамках ЕАЭС
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом Мишустин сказал по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

Российский премьер напомнил, что создание рейтингового агентства было инициативой президента России Владимира Путина.

«Считаем очень важным наличие такой структуры в рамках ЕАЭС», — приводит его слова РИА Новости.

Российский лидер на саммите ЕАЭС предложил создать Евразийское рейтинговое агентство.

По его словам, необходимо создать принципиальные подходы, жёсткие критерии и умение подчиняться этим критериям.

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