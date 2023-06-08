Мишустин назвал важным наличие независимого рейтингового агентства в рамках ЕАЭС
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Об этом Мишустин сказал по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
Российский премьер напомнил, что создание рейтингового агентства было инициативой президента России Владимира Путина.
«Считаем очень важным наличие такой структуры в рамках ЕАЭС», — приводит его слова РИА Новости.
Российский лидер на саммите ЕАЭС предложил создать Евразийское рейтинговое агентство.
По его словам, необходимо создать принципиальные подходы, жёсткие критерии и умение подчиняться этим критериям.