Мишустин назвал важным наличие независимого рейтингового агентства в рамках ЕАЭС

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что наличие независимого рейтингового агентства в рамках Евразийского экономического союза является очень важным.

Об этом Мишустин сказал по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

Российский премьер напомнил, что создание рейтингового агентства было инициативой президента России Владимира Путина.

«Считаем очень важным наличие такой структуры в рамках ЕАЭС», — приводит его слова РИА Новости.

Российский лидер на саммите ЕАЭС предложил создать Евразийское рейтинговое агентство.

По его словам, необходимо создать принципиальные подходы, жёсткие критерии и умение подчиняться этим критериям.