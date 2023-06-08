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Глава МИД Пекка Хаависто будет участвовать в выборах президента Финляндии

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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто объявил об участии в выборах президента страны.
Глава МИД Пекка Хаависто будет участвовать в выборах президента Финляндии
  • AP
  • © Olivier Matthys

«Президентские выборы — это в большей степени личные выборы. Важно, чтобы каждый мог участвовать в кампании, независимо от партийного прошлого. Вот почему я считаю, что баллотироваться в качестве кандидата в президенты через ассоциацию избирателей — это естественно», — сказал он на брифинге, его слова приводит РИА Новости.

Первый тур выборов состоится 28 января, второй тур возможен 11 февраля 2024 года.

Агентство отмечает, что Хаависто является фаворитом опросов финских СМИ о потенциальных кандидатах.

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