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В МИД Сирии назвали терактом удар киевского режима по Каховской ГЭС

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Ракетный удар киевского режима по Каховской ГЭС является террористическим актом, заявили в Министерстве иностранных дел Сирии.
В МИД Сирии назвали терактом удар киевского режима по Каховской ГЭС
  • AFP

«Этот террористический акт украинского режима является продолжением его безрассудного поведения и эскалацией его покровителей из НАТО в их войне против России», — приводит сообщение МИД агентство SANA.

В заявлении также говорится, что Сирия подтверждает полную солидарность с Россией в её противостоянии «агрессии НАТО» и призывает международное сообщество принять меры для пресечения абсурдного поведения украинского режима.

По последним данным, пять человек погибли и 41 пострадал от последствий разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение дамбы Каховской гидроэлектростанции варварской акцией Киева, которая была осуществлена с подачи кураторов из западных государств.

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