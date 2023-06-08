В МИД Сирии назвали терактом удар киевского режима по Каховской ГЭС
- AFP
«Этот террористический акт украинского режима является продолжением его безрассудного поведения и эскалацией его покровителей из НАТО в их войне против России», — приводит сообщение МИД агентство SANA.
В заявлении также говорится, что Сирия подтверждает полную солидарность с Россией в её противостоянии «агрессии НАТО» и призывает международное сообщество принять меры для пресечения абсурдного поведения украинского режима.
По последним данным, пять человек погибли и 41 пострадал от последствий разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции.
Президент России Владимир Путин назвал разрушение дамбы Каховской гидроэлектростанции варварской акцией Киева, которая была осуществлена с подачи кураторов из западных государств.