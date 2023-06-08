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Суд в Гааге утвердил присоединение Литвы к иску Украины против России

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Международный суд ООН в Гааге утвердил присоединение Литвы к иску Украины против России. Как пишет ТАСС, об этом сообщила министр юстиции балтийской республики Эвелина Добровольска в эфире радиостанции «Жиню радияс».
Суд в Гааге утвердил присоединение Литвы к иску Украины против России
  • Gettyimages.ru
  • © Michel Porro

«Нас проинформировали, что Международный суд в Гааге разрешил Литве участие в деле «Украина против России», — сказала она.

Отмечается, что официальную просьбу о своём участии в процессе Вильнюс направил в Гаагу в 2022 году.

Ранее российские представители в суде Геннадий Кузьмин, Александр Шульгин и Мария Заболоцкая заявили, что иском к России в Международном суде ООН Украина пытается отвлечь внимание от своей многолетней практики подавления прав миллионов русских и национальных меньшинств.

Они подчеркнули, что в своём иске украинская сторона пытается навесить на ДНР и ЛНР ярлык «террористических организаций» и заявляет, что «Россия финансирует этих якобы террористов».

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