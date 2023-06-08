Индия не приглашала Владимира Зеленского принять участие в саммите G20 в сентябре

Индия, председательствующая в G20, не приглашала президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите, который пройдёт в Нью-Дели в сентябре.

Об этом, как пишет ТАСС, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

«Нет», — сказал он, отвечая на вопрос о том, направляла ли Индия приглашение Зеленскому.

Ранее официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи заявил, что Индия рассчитывает на участие России в саммите лидеров G20.

В начале марта в Нью-Дели состоялась встреча министров иностранных дел стран G20.