«Яндекс» добился отмены решения NASDAQ о делистинге акций компании

Американская биржа NASDAQ удовлетворила апелляцию «Яндекса» и не будет проводить делистинг акций компании класса А.

Об этом сообщила пресс-служба «Яндекса».

«NASDAQ учла аргументы, которые «Яндекс» привёл в апелляции, включая соблюдение интересов инвесторов и планируемую реструктуризацию компании. В её рамках основную часть бизнеса «Яндекса» предполагается выделить в отдельную группу компаний, контроль над которой сохранит менеджмент «Яндекса», — заявили в компании.

Ценные бумаги продолжат находиться в биржевом списке, но решение о приостановке торгов останется в силе, на Московской бирже акции «Яндекса» торгуются в обычном режиме.

Ранее фондовая биржа NASDAQ сообщила о делистинге ценных бумаг ряда российских компаний.