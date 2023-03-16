Узнать больше

Фондовая биржа NASDAQ уведомила Qiwi о делистинге ценных бумаг с 24 марта

Короткая ссылка
Американская биржа NASDAQ сообщила Qiwi о делистинге ценных бумаг с 24 марта.

Сообщение передаёт РИА Новости.

Как говорится в материале, NASDAQ уведомила QIWI PLC о том, что её ценные бумаги будут исключены из листинга Nasdaq Stock Market LLC 24 марта, только если компания не подаст апелляцию в Комиссию по слушаниям о листинге.

Уточняется, что ценные бумаги останутся замороженными и недоступными для торговли до того момента, пока не будет решения по апелляции и они не будут удалены с NASDAQ.

Ранее NASDAQ сообщила о решении провести делистинг ценных бумаг ряда компаний, работающих в России, в том числе акций «Яндекса» класса А.

В компании заявили о намерении обжаловать это решение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить