Фондовая биржа NASDAQ уведомила Qiwi о делистинге ценных бумаг с 24 марта

Американская биржа NASDAQ сообщила Qiwi о делистинге ценных бумаг с 24 марта.

Сообщение передаёт РИА Новости.

Как говорится в материале, NASDAQ уведомила QIWI PLC о том, что её ценные бумаги будут исключены из листинга Nasdaq Stock Market LLC 24 марта, только если компания не подаст апелляцию в Комиссию по слушаниям о листинге.

Уточняется, что ценные бумаги останутся замороженными и недоступными для торговли до того момента, пока не будет решения по апелляции и они не будут удалены с NASDAQ.

Ранее NASDAQ сообщила о решении провести делистинг ценных бумаг ряда компаний, работающих в России, в том числе акций «Яндекса» класса А.

В компании заявили о намерении обжаловать это решение.