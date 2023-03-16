Фондовая биржа NASDAQ уведомила Qiwi о делистинге ценных бумаг с 24 марта
Сообщение передаёт РИА Новости.
Как говорится в материале, NASDAQ уведомила QIWI PLC о том, что её ценные бумаги будут исключены из листинга Nasdaq Stock Market LLC 24 марта, только если компания не подаст апелляцию в Комиссию по слушаниям о листинге.
Уточняется, что ценные бумаги останутся замороженными и недоступными для торговли до того момента, пока не будет решения по апелляции и они не будут удалены с NASDAQ.
Ранее NASDAQ сообщила о решении провести делистинг ценных бумаг ряда компаний, работающих в России, в том числе акций «Яндекса» класса А.
В компании заявили о намерении обжаловать это решение.