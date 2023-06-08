Генконсул России: на Пхукете задержали подозреваемого в ранении россиянина

Россиянин получил ранение в результате нападения на острове Пхукет в Таиланде. Мужчине сделали операцию, из его лёгкого извлекли пулю, сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсула России в городе Пхукет Владимира Соснова.

Агентство пишет, что 7 июня неизвестный несколько раз выстрелил в россиянина, когда тот выезжал на машине со стоянки, нападавший скрылся на мотоцикле.

Как писали СМИ, пострадавший — владелец одного из ресторанов, популярных у россиян.

«Полицейские, ведущие дело о покушении на жизнь гражданина России, сообщили нам о задержании гражданина Казахстана, который подозревается в этом преступлении», — сказал Соснов.

Подозреваемый был задержан в международном аэропорту Пхукета при попытке вылететь в Москву.