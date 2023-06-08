Глава Индийского бизнес альянса: США используют санкции как способ запугивания
Об этом информирует РИА Новости.
«Санкции для меня, это «шутка». Способ, которым американцы хотят запугать людей», — сказал Котвани.
По его словам, санкции не могут остановить развитие бизнеса, так как в этой сфере всегда есть другие варианты и пути.
«Когда закрывается одна дверь, открывается другая», — добавил глава Индийского бизнес альянса.
Ранее посол России в Нью-Дели Денис Алипов заявил, что давление США на Индию продолжается с целью оторвать страну от России.