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Глава Индийского бизнес альянса: США используют санкции как способ запугивания

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Президент некоммерческого партнёрства Индийский бизнес альянс Сэмми Котвани заявил, что американцы используют санкции как инструмент запугивания.

Об этом информирует РИА Новости.

«Санкции для меня, это «шутка». Способ, которым американцы хотят запугать людей», — сказал Котвани.

По его словам, санкции не могут остановить развитие бизнеса, так как в этой сфере всегда есть другие варианты и пути.

«Когда закрывается одна дверь, открывается другая», — добавил глава Индийского бизнес альянса.

Ранее посол России в Нью-Дели Денис Алипов заявил, что давление США на Индию продолжается с целью оторвать страну от России.

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