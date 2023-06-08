Россиянин получил ранения в результате нападения в Таиланде
Информация об этом появилась на портале The Phuket News.
Согласно записи с камер видеонаблюдения, нападение на россиянина совершил мотоциклист, когда тот находился в своей машине.
По данным газеты, нападавший произвёл четыре выстрела по машине и скрылся.
«44-летний россиянин был весь в крови, но всё ещё был в сознании», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшего доставили в больницу, полиция продолжает поиски нападавшего.
Ранее семь человек погибли, двое получили ранения в результате стрельбы в хостеле в южноафриканском городе Умлази.