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Россиянин получил ранения в результате нападения в Таиланде

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Гражданин России получил огнестрельные ранения в результате нападения в городе Пхукет.

Информация об этом появилась на портале The Phuket News.

Согласно записи с камер видеонаблюдения, нападение на россиянина совершил мотоциклист, когда тот находился в своей машине.

По данным газеты, нападавший произвёл четыре выстрела по машине и скрылся.

«44-летний россиянин был весь в крови, но всё ещё был в сознании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшего доставили в больницу, полиция продолжает поиски нападавшего.

Ранее семь человек погибли, двое получили ранения в результате стрельбы в хостеле в южноафриканском городе Умлази.

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