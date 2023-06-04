В ЮАР в результате стрельбы в хостеле погибли семь человек

Семь человек погибли, двое получили ранения в результате стрельбы в хостеле в южноафриканском городе Умлази.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что в одной из комнат хостела девять мужчин в возрасте от 20 до 40 лет употребляли алкоголь, когда неизвестные открыли по ним огонь.

«Семь пострадавших скончались на месте, двое с тяжёлыми травмами были госпитализированы», — говорится в сообщении.

Ранее в результате стрельбы в городе Холливуд в американском штате Флорида пострадали девять человек.

Также сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу по посетителям кафе в центре города Нантюа во Франции.