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Fox News уведомил Такера Карлсона о нарушении контракта из-за нового шоу

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Американский телеканал Fox News уведомил своего бывшего телеведущего Такера Карлсона о нарушении условий контракта из-за запуска его собственного шоу в социальной сети Twitter.

Информация об этом появилась в интернет-портале Axios.

«Они хотят лишить Такера Карлсона права свободы слова, потому что он воспользовался социальными сетями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экс-ведущему могут грозить последствия, способные ещё больше обострить отношения между ним и бывшим работодателем.

Ранее более 55 млн человек посмотрели первый выпуск нового шоу Карлсона.

Также Карлсон заявил, что Украина виновна в разрушении Каховской ГЭС.

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