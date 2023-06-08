Fox News уведомил Такера Карлсона о нарушении контракта из-за нового шоу
Информация об этом появилась в интернет-портале Axios.
«Они хотят лишить Такера Карлсона права свободы слова, потому что он воспользовался социальными сетями», — говорится в сообщении.
Отмечается, что экс-ведущему могут грозить последствия, способные ещё больше обострить отношения между ним и бывшим работодателем.
Ранее более 55 млн человек посмотрели первый выпуск нового шоу Карлсона.
Также Карлсон заявил, что Украина виновна в разрушении Каховской ГЭС.