Британия выделила $750 тысяч на финансирование миссии МАГАТЭ на Украине

Власти Великобритании выделили дополнительные $750 тыс. Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) для финансирования его миссии на Украине.

Об этом говорится в сообщении МИД Великобритании.

«Дополнительное финансирование... поможет МАГАТЭ продолжать свою жизненно важную работу на Украине, поддерживать и консультировать украинское правительство по вопросам ядерной безопасности», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что обе стороны выразили поддержку работе агентства по обеспечению ядерной безопасности на ЗАЭС.