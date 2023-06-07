Британия выделила $750 тысяч на финансирование миссии МАГАТЭ на Украине
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении МИД Великобритании.
«Дополнительное финансирование... поможет МАГАТЭ продолжать свою жизненно важную работу на Украине, поддерживать и консультировать украинское правительство по вопросам ядерной безопасности», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что обе стороны выразили поддержку работе агентства по обеспечению ядерной безопасности на ЗАЭС.