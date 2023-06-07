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Британия выделила $750 тысяч на финансирование миссии МАГАТЭ на Украине

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Власти Великобритании выделили дополнительные $750 тыс. Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) для финансирования его миссии на Украине.
Британия выделила $750 тысяч на финансирование миссии МАГАТЭ на Украине
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении МИД Великобритании.

«Дополнительное финансирование... поможет МАГАТЭ продолжать свою жизненно важную работу на Украине, поддерживать и консультировать украинское правительство по вопросам ядерной безопасности», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что обе стороны выразили поддержку работе агентства по обеспечению ядерной безопасности на ЗАЭС.

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