В ООН заявили, что продолжают контакты со сторонами по экспорту аммиачных удобрений

ООН продолжает взаимодействие со сторонами по вопросу экспорта аммиачных удобрений.

Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы продолжаем взаимодействие со сторонами относительно экспорта аммиачных удобрений вне зависимости от того, что могло произойти», — цитирует его ТАСС.

Дюжаррик заявил, что любая угроза аммиакопроводу является предметом обеспокоенности.

Минобороны России сообщило, что украинская ДРГ 5 июня совершила подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса.

В настоящее время через повреждённые участки трубопровода «идёт стравливание остатков аммиака с украинской территории».

Пострадавших среди российских военнослужащих нет.