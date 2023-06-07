В ООН заявили, что продолжают контакты со сторонами по экспорту аммиачных удобрений
- AFP
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Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
«Мы продолжаем взаимодействие со сторонами относительно экспорта аммиачных удобрений вне зависимости от того, что могло произойти», — цитирует его ТАСС.
Дюжаррик заявил, что любая угроза аммиакопроводу является предметом обеспокоенности.
Минобороны России сообщило, что украинская ДРГ 5 июня совершила подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса.
В настоящее время через повреждённые участки трубопровода «идёт стравливание остатков аммиака с украинской территории».
Пострадавших среди российских военнослужащих нет.