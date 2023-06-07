Макрон заявил Зеленскому, что Франция направит помощь в связи с ЧП на Каховской ГЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал в ближайшее время направить помощь в связи с катастрофой на Каховской ГЭС.

AP

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«Мы направим в ближайшие часы помощь, чтобы удовлетворить текущие потребности», — написал он в Twitter. По словам Макрона, «Франция осуждает эту атаку, которая подвергает опасности население». Ранее сотрудники Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) и других агентств всемирной организации прибыли в подконтрольный Киеву Херсон, где проводят оценку ситуации на Каховской гидроэлектростанции.