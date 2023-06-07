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Макрон заявил Зеленскому, что Франция направит помощь в связи с ЧП на Каховской ГЭС

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Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал в ближайшее время направить помощь в связи с катастрофой на Каховской ГЭС.
Макрон заявил Зеленскому, что Франция направит помощь в связи с ЧП на Каховской ГЭС
  • AP
  • © Aurelien Morissard

«Мы направим в ближайшие часы помощь, чтобы удовлетворить текущие потребности», — написал он в Twitter.

По словам Макрона, «Франция осуждает эту атаку, которая подвергает опасности население».

Ранее сотрудники Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) и других агентств всемирной организации прибыли в подконтрольный Киеву Херсон, где проводят оценку ситуации на Каховской гидроэлектростанции.

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