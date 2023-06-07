МИД России: Москва не оставит без ответа новые санкции США против российских граждан

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва не оставит без ответа новые санкции Соединённых Штатов в отношении российских граждан.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве отметили «причудливость фантазий» тех, кто отвечает за санкционную политику Вашингтона.

«Враждебный американский выпад... без ответа, разумеется, не останется», — говорится в заявлении.

5 июня Минфин США расширил санкционный список в отношении России, добавив туда семь физических и одно юридическое лицо.