Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

МИД России: Москва не оставит без ответа новые санкции США против российских граждан

Короткая ссылка
В Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва не оставит без ответа новые санкции Соединённых Штатов в отношении российских граждан.
МИД России: Москва не оставит без ответа новые санкции США против российских граждан
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве отметили «причудливость фантазий» тех, кто отвечает за санкционную политику Вашингтона.

«Враждебный американский выпад... без ответа, разумеется, не останется», — говорится в заявлении.

5 июня Минфин США расширил санкционный список в отношении России, добавив туда семь физических и одно юридическое лицо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить