МИД России: Москва не оставит без ответа новые санкции США против российских граждан
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Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В министерстве отметили «причудливость фантазий» тех, кто отвечает за санкционную политику Вашингтона.
«Враждебный американский выпад... без ответа, разумеется, не останется», — говорится в заявлении.
5 июня Минфин США расширил санкционный список в отношении России, добавив туда семь физических и одно юридическое лицо.