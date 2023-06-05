Минфин США включил в санкционный список семь физлиц и одно предприятие из России
Минфин США расширил санкционный список в отношении России, добавив туда семь физических и одно юридическое лицо.
- Gettyimages.ru
Об этом говорится в заявлении министерства.
Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что более 200 физических и юридических лиц, а также морской и воздушный транспорт подпали под новые санкции со стороны США.
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