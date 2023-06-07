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Офис Генсека: данные о подрыве аммиакопровода Тольятти — Одесса вызывают обеспокоенность

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Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что информация о подрыве аммиакопровода Тольятти — Одесса вызывает обеспокоенность.
Офис Генсека: данные о подрыве аммиакопровода Тольятти — Одесса вызывают обеспокоенность
  • AFP
  • © ANGELA WEISS

«Думаю, что любая угроза этому аммиакопроводу, разумеется, является предметом обеспокоенности», — цитирует его ТАСС.

При этом Дюжаррик отметил, что во всемирную организацию не поступали офциальные данные о подрыве аммиакапровода от Совместного координационного центра.

Минобороны России сообщило, что украинская ДРГ 5 июня совершила подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса.

В настоящее время через повреждённые участки трубопровода «идёт стравливание остатков аммиака с украинской территории».

Пострадавших среди российских военнослужащих нет.

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