Офис Генсека: данные о подрыве аммиакопровода Тольятти — Одесса вызывают обеспокоенность

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что информация о подрыве аммиакопровода Тольятти — Одесса вызывает обеспокоенность.

«Думаю, что любая угроза этому аммиакопроводу, разумеется, является предметом обеспокоенности», — цитирует его ТАСС.

При этом Дюжаррик отметил, что во всемирную организацию не поступали офциальные данные о подрыве аммиакапровода от Совместного координационного центра.

Минобороны России сообщило, что украинская ДРГ 5 июня совершила подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса.

В настоящее время через повреждённые участки трубопровода «идёт стравливание остатков аммиака с украинской территории».

Пострадавших среди российских военнослужащих нет.