Офис Генсека: данные о подрыве аммиакопровода Тольятти — Одесса вызывают обеспокоенность
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«Думаю, что любая угроза этому аммиакопроводу, разумеется, является предметом обеспокоенности», — цитирует его ТАСС.
При этом Дюжаррик отметил, что во всемирную организацию не поступали офциальные данные о подрыве аммиакапровода от Совместного координационного центра.
Минобороны России сообщило, что украинская ДРГ 5 июня совершила подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса.
В настоящее время через повреждённые участки трубопровода «идёт стравливание остатков аммиака с украинской территории».
Пострадавших среди российских военнослужащих нет.