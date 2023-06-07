Власти Венгрии: Будапешт продолжит обсуждать с ЕК запрет на поставки зерна с Украины
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Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.
«Период продления предоставляет возможность найти общеевропейское решение относительно ситуации на рынке зерновых с учётом возросшей нагрузки на наиболее пострадавшие государства, интересов фермеров и реального распределения бремени на уровне ЕС», — цитирует его ТАСС.
Ранее Европейская комиссия продлила запрет импорта зерна с Украины в пять граничащих с ней стран до 15 сентября.