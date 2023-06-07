Власти Венгрии: Будапешт продолжит обсуждать с ЕК запрет на поставки зерна с Украины

Власти Венгрии продолжат обсуждать с Еврокомиссией запрет на поставки зерна с Украины.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

«Период продления предоставляет возможность найти общеевропейское решение относительно ситуации на рынке зерновых с учётом возросшей нагрузки на наиболее пострадавшие государства, интересов фермеров и реального распределения бремени на уровне ЕС», — цитирует его ТАСС.

Ранее Европейская комиссия продлила запрет импорта зерна с Украины в пять граничащих с ней стран до 15 сентября.