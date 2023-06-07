Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Эрдоган заявил о важности контактов для членства Турции в ЕС

Короткая ссылка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем подчеркнул важность продолжения консультаций для членства страны в ЕС.
Эрдоган заявил о важности контактов для членства Турции в ЕС
  • globallookpress.com
  • © Mustafa Kaya/XinHua

Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

«Эрдоган заявил о необходимости расширения контактов на всех уровнях с конкретной и позитивной повесткой дня в направлении полноправного членства Турции в ЕС, которое имеет большое стратегическое значение для Европы», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый план ускорения интеграции балканских стран в ЕС на фоне напряжённости в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить