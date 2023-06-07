Эрдоган заявил о важности контактов для членства Турции в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем подчеркнул важность продолжения консультаций для членства страны в ЕС.

Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

«Эрдоган заявил о необходимости расширения контактов на всех уровнях с конкретной и позитивной повесткой дня в направлении полноправного членства Турции в ЕС, которое имеет большое стратегическое значение для Европы», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый план ускорения интеграции балканских стран в ЕС на фоне напряжённости в регионе.