В Госдепе заявили о необходимости бороться с влиянием RT и Sputnik в Черногории и Северной Македонии

Спецпредставитель Госдепа США Джеймс Рубин в интервью VoA («Голос Америки»*) заявил о необходимости бороться с влиянием RT и Sputnik в Черногории и Северной Македонии.

«Мы обнаружили, что, поскольку RT и Sputnik всё ещё работают в Сербии, они используются для дестабилизации ситуации в Северной Македонии. Поэтому мы заключили меморандум о взаимопонимании с правительством Северной Македонии. Такой меморандум подтверждает желание другой страны относиться к этой проблеме с той же серьёзностью, что и мы», — заявил он.

По его словам, будет организован обмен передовым опытом «по работе свободных СМИ, проверке фактов, повышению устойчивости к информационным атакам».

«Я знаю, что Черногория раньше поддерживала политические отношения с Сербией. Сербия — единственное место на Балканах, где всё ещё вещают RT и Sputnik. В Сербии есть версии RT и Sputnik на сербском языке. Поэтому, если вы живёте в Черногории, вы можете читать российскую дезинформацию на сербском языке, проходящую через Сербию. Так что дело не столько во внешнем вмешательстве в выборы как таковом, столько в том, что нам нужно лишить RT и Sputnik возможности причинять вред внутри Черногории или Северной Македонии», — добавил он.

В апреле Джеймс Рубин заявил, что будущее правительство Черногории должно присоединиться к информационной борьбе с Россией.

Он подчеркнул, что американская сторона уже контактировала с людьми, которые войдут в новое правительство Черногории.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.