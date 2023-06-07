Патрушев: США ведут против России и Белоруссии необъявленную войну

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что США ведут против России и Белоруссии необъявленную войну.

Его слова приводит ТАСС.

«Против России и Белоруссии США ведут необъявленную войну с целью уничтожить национальное самосознание и народы наших стран», — сказал Патрушев.

Он добавил, что политики в западных странах сегодня говорят об этом открыто.

В свою очередь, государственный секретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович отметил, что что гибридная война Запада против России и Белоруссии набирает обороты.

Ранее стало известно, что Патрушев примет участие в мероприятиях по линии Совбезов России и Белоруссии, а также ОДКБ в Минске.