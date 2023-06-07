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Папе Римскому сделают операцию на кишечнике под общим наркозом

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Папе Римскому Франциску сделают операцию на кишечнике под общим наркозом, сообщает служба печати Святого престола.
Папе Римскому сделают операцию на кишечнике под общим наркозом
  • AP
  • © Andrew Medichini

«По окончании общей аудиенции Папа Римский Франциск направился в университетскую клинику имени Агостино Джемелли, где в первой половине дня ему будет проведена хирургическая операция по лапаротомии и пластике брюшной стенки протезами под общим наркозом», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что операция понадобилась понтифику из-за ущемлённой послеоперационной грыжи.

В медучреждении он пробудет несколько дней.

Ранее Папа Римский Франциск выразил соболезнования в связи со столкновением поездов в Индии.

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