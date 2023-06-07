Папе Римскому сделают операцию на кишечнике под общим наркозом

Папе Римскому Франциску сделают операцию на кишечнике под общим наркозом, сообщает служба печати Святого престола.

«По окончании общей аудиенции Папа Римский Франциск направился в университетскую клинику имени Агостино Джемелли, где в первой половине дня ему будет проведена хирургическая операция по лапаротомии и пластике брюшной стенки протезами под общим наркозом», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что операция понадобилась понтифику из-за ущемлённой послеоперационной грыжи.

В медучреждении он пробудет несколько дней.

Ранее Папа Римский Франциск выразил соболезнования в связи со столкновением поездов в Индии.