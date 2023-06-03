Папа Римский выразил соболезнования в связи с крушением поездов в Индии

Папа Римский Франциск выразил соболезнования в связи со столкновением поездов в Индии.

«Папа Франциск был глубоко опечален известием о гибели множества людей, вызванной крушением поездов в штате Одиша, и заверяет всех, кого затронула эта трагедия, в своей духовной близости», — приводит текст телеграммы РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с гибелью людей в железнодорожной катастрофе.

По последним данным, число погибших в результате аварии с участием пассажирского и товарного поездов на востоке Индии достигло 288.

Данных о пострадавших при крушении поездов в Индии россиянах на данный момент нет.