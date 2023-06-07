Экс-разведчик США Граш: у Вашингтона есть космические корабли внеземного происхождения

У Соединённых Штатов есть космические корабли внеземного происхождения в рамках секретной военной программы. Об этом заявил бывший сотрудник Национального агентства геокосмической разведки и ветеран ВВС США Дэвид Граш.

«Это... технические транспортные средства внеземного происхождения, называйте это космическими кораблями, если хотите, транспортные средства внеземного экзотического происхождения, которые либо приземлились, либо потерпели крушение», — сказал он в интервью NewsNation.

Граш добавил, что Вашингтон на протяжении десятилетий пытался восстанавливать такие корабли.

Ранее профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан заявил, что инопланетяне посещали Землю и всё ещё находятся на ней.