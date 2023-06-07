Экс-разведчик США Граш: у Вашингтона есть космические корабли внеземного происхождения
«Это... технические транспортные средства внеземного происхождения, называйте это космическими кораблями, если хотите, транспортные средства внеземного экзотического происхождения, которые либо приземлились, либо потерпели крушение», — сказал он в интервью NewsNation.
Граш добавил, что Вашингтон на протяжении десятилетий пытался восстанавливать такие корабли.
Ранее профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан заявил, что инопланетяне посещали Землю и всё ещё находятся на ней.